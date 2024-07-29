В Воронеже приняли отставки 3 судей

Помимо этого, досрочно были прекращены полномочия зампредседателя Советского районного суда Александра Постникова. При этом полномочия судьи за ним сохранены. В соответствии с п. 11 ст. 6.1 закона «О статусе судей в Российской Федерации» полномочия председателей и заместителей председателей судов могут быть досрочно прекращены в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, предусмотренных федеральными конституционными законами.