В Воронеже приняли отставки 3 судей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области удовлетворила заявления трех судей о прекращении их полномочий в связи с уходом в отставку. Об этом ККС сообщила в пресс-релизе по итогам очередного заседания. В отставку уходят:
- судья Арбитражного суда Воронежской области Ольга Лосева — с 30 августа;
- судья Советского районного суда Воронежа Раиса Боева — с 3 октября;
- мировой судья судебного участка № 2 в Рамонском районе Денис Фролов — с 10 сентября.
Помимо этого, досрочно были прекращены полномочия зампредседателя Советского районного суда Александра Постникова. При этом полномочия судьи за ним сохранены. В соответствии с п. 11 ст. 6.1 закона «О статусе судей в Российской Федерации» полномочия председателей и заместителей председателей судов могут быть досрочно прекращены в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, предусмотренных федеральными конституционными законами.
РИА «Воронеж» писало, что в предварительную повестку заседания также включили вопрос об отставке судьи Советского райсуда Лилии Винокуровой. Решение о прекращении ее полномочий принято не было.