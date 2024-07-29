США вывели из Европы свои стратегические бомбардировщики

«Наше историческое развертывание подчеркивает силу и устойчивость альянса США и Румынии, а также нашу общую приверженность региональной безопасности и коллективной обороне НАТО», — заявил подполковник ВВС США Джаред Паттерсон, пилот B-52 и командир 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи.
В публикации говорится, что во время миссии бомбардировщики проводили операции совместно с самолетами ВВС Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии. По данным ведомства, в рамках миссии американские B-52H впервые приземлились в Румынии.
Перед прибытием в Румынию 21 июля бомбардировщики пролетели над Норвегией и Финляндией. Минобороны России в тот же день сообщало о поднятии в воздух российских истребителей МиГ-29 и МиГ-31 из-за приближения двух бомбардировщиков США к российской границе со стороны Баренцева моря. Нарушения границы допущено не было, уточняло российское ведомство.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США развернут свои вооружения в Германии. Он отметил, что такая ситуация напоминает события времен холодной войны. До этого Пентагон сообщил, что США приступят к размещению в Германии ракет средней и меньшей дальности в 2026 году.