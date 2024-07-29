США вывели из Европы свои стратегические бомбардировщики

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США развернут свои вооружения в Германии. Он отметил, что такая ситуация напоминает события времен холодной войны. До этого Пентагон сообщил, что США приступят к размещению в Германии ракет средней и меньшей дальности в 2026 году.