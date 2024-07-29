Покинувший должность замглавы МИДа Титов может стать постпредом при ООН в Женеве

Владимир Титов в системе МИДа с 1980 года. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 1993—1997 годах был советником-посланником посольства в Швеции. После этого он два года возглавлял второй европейский департамент МИДа. В 1999—2004 годах работал послом в Болгарии, затем год проработал главой департамента кадров МИДа. В 2005—2013 годах — заместитель министра иностранных дел. Курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы.