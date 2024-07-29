Оппозиция в День Конституции: все принципы Основного закона подорваны правящей PAS

«Ровно 30 лет назад у нас была Конституция, в которой молдавский язык был государственным, на котором говорил мой отец и мои предки. У нас была Конституция, в которой русский язык был языком межнационального общения. У нас была Конституция, где граждане все равны независимо от их политической точки зрения».