Оппозиция в День Конституции: все принципы Основного закона подорваны правящей PAS

Оппозиционный блок «Победа» в День Конституции провел митинг в защиту Основного закона Молдовы.
Участники акции вышли к зданию парламента с черными надувными шарами, содержащими статьи Основного закон страны, которые, по мнению протестующих, систематически нарушает правящая партия PAS.
«Все принципы Конституции подорваны правящей PAS. У нас не осталось разделения властей, у нас все подчинено одной силе во главе с Майей Санду. Но мы гордимся, что у нас есть Конституция, мы будем бороться за то, чтобы в нее не вносили антидемократические изменения».
В самом парламенте между тем началось торжественное заседание, посвященное 30-летию молдавской Конституции.
«Сегодня правительство запланировало выступления в парламенте — официальные, торжественные, красивые. Но то, что они скажут, совершенно не совпадает с тем, что происходит на самом деле, потому что они нарушили все статьи Конституции».
Уже три года правящая партия PAS вытирает ноги о закон, меняя Конституцию под себя, забывая о нейтралитете и исключая из документа молдавский и русский языки, отметил депутат блока «Победа» Александр Нестеровский.
«Ровно 30 лет назад у нас была Конституция, в которой молдавский язык был государственным, на котором говорил мой отец и мои предки. У нас была Конституция, в которой русский язык был языком межнационального общения. У нас была Конституция, где граждане все равны независимо от их политической точки зрения».
Народные избранники оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС), присутствовавшие на заседании, устроили импровизированный митинг, обвинив PAS в узурпации власти и лицемерии. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан и министры правительства отвернулись, чтобы не видеть, как оппозиция «украшает» зал парламента плакатами с критикой действий властей по отношению к Конституции страны.
Перед собравшимися выступили спикер парламента Игорь Гросу, председатель правительства Дорин Речан, судья Конституционного суда Николае Рошка.
Как отметил депутат от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя, премьер Дорин Речан в ходе выступления в парламенте продемонстрировал «мастер-класс, как в одной фразе соврать четыре раза». В качестве примера он привел заявление главы правительства о том, что Республика Молдова — «свободная, независимая, демократическая страна, в которой соблюдаются права человека».
Депутаты блока «Победа», а также народные избранники Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинули заседание парламента. Депутат Марина Таубер сообщила, что народных избранников блока «Победа» не внесли в повестку дня торжественного заседания парламента.
Экс-президенты Владимир Воронин (Партия коммунистов) и Игорь Додон (Партия социалистов) на заседание заксобрания не пришли.