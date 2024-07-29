Лукашенко назвал конкретные проблемы Союзного государства

По его словам, к юбилею создания Союзного государства нужно подвести черту под вопросом о том, какие конкретные результаты получили простые люди.
Белорусский лидер напомнил, что поручал Постоянному Комитету Союзного государства проанализировать, как обеспечиваются равные права граждан. Также была поставлена задача обратить внимание на разрешение повседневных проблем.
«Сделано немало, но и проблем хватает», — заметил глава государства, его цитирует БелТА.
Лукашенко назвал некоторые из них: досмотры в аэропортах, не отмененный до сих пор роуминг, невозможность купить железнодорожные билеты в праздничные дни (не хватает поездов).
В завершение президент напомнил, что стоит задача создания медиахолдинга Союзного государства и работу в этом направлении нужно активизировать.