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Министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов поборется за пост мэра Воронежа

Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов сегодня, 29 июля, подал документы для участия в конкурсе на пост мэра столицы Черноземья. Эту информацию журналистам 36ON подтвердили в пресс-службе городской думы. Чиновник стал уже 12 кандидатом на пост главы города.

Источник: Reuters

Чиновник стал уже 12 кандидатом на пост главы города.

Первым, напомним, о своем желании официально занять кресло мэра Воронежа заявил врио главы Сергей Петрин. Вслед за ним, спустя несколько дней, документы в гордуму подали: общественник Андрей Згонников, военный пенсионер Виктор Шитиков, топ-менеджер компании «Агросалон Черноземье» Александр Донник. На прошлой неделе поступили заявления от общественника Ильи Наумова, руководителя управы Левобережного района Вадима Башилова, арбитражного управляющего Сергея Ратненко, а также от ведущего инженера «Камоцци Пневматика» Сергея Шишкина, руководителя «Инпекс Лайф» Юрия Колягина, адвоката Сергея Последова и депутата Дениса Рослика.

Напомним, что документы на конкурс от претендентов принимаются до 30 июля, а сам конкурс — он пройдет в два этапа — назначен на 21 августа.