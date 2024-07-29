Министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов поборется за пост мэра Воронежа

Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов сегодня, 29 июля, подал документы для участия в конкурсе на пост мэра столицы Черноземья. Эту информацию журналистам 36ON подтвердили в пресс-службе городской думы. Чиновник стал уже 12 кандидатом на пост главы города.