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«Ренхап»: дочь Ким Чен Ына готовится стать его преемницей

Чжу Э, дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, готовится сменить отца во главе республики, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейскую разведку. Она считает, что из-за большого веса северокорейскому лидеру грозят проблемы со здоровьем.

Источник: Reuters

Согласно докладу национальной разведслужбы Южной Кореи, власти КНДР «намекают, что Чжу Э будет вероятной преемницей» отца, и «корректируют частоту ее контактов с внешним миром», а также ее непубличную деятельность. В прошлом в более 60% случаев Чжу Э сопровождала отца на военные мероприятия и «лишь частично участвовала в экономической деятельности». При этом разведка не исключает, что преемник лидера КНДР может измениться.

Власти Южной Кореи утверждают, что Ким Чен Ын весит 140 кг и страдает сильным ожирением, а его индекс массы тела составляет около 40, что значительно превышает стандарт (25), из-за чего он попадает в группу высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. «У него начали проявляться симптомы высокого кровяного давления и диабета, когда ему было около 30 лет, и если его нынешнее состояние здоровья не улучшится, у него может развиться сердечно-сосудистое заболевание. Могут возникнуть ситуации, которые трудно лечить только существующими лекарствами», — говорится в докладе.

Чжу Э стала регулярно появляться с отцом на торжественных и военных мероприятиях с ноября 2022 года. О том, что Ким Чен Ын выбрал дочь в качестве преемницы, Министерство объединения Республики Корея сообщало еще в марте. В июле Ким Чен Ын назначил председателя ЦК Социалистического союза женщин Кореи Ким Чен Сун главой отдела общественных организаций Трудовой партии Кореи, что, по мнению южнокорейских аналитиков, стало беспрецедентным шагом — ранее на этот ответственный пост назначались исключительно мужчины.