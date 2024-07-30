«Ренхап»: дочь Ким Чен Ына готовится стать его преемницей

Согласно докладу национальной разведслужбы Южной Кореи, власти КНДР «намекают, что Чжу Э будет вероятной преемницей» отца, и «корректируют частоту ее контактов с внешним миром», а также ее непубличную деятельность. В прошлом в более 60% случаев Чжу Э сопровождала отца на военные мероприятия и «лишь частично участвовала в экономической деятельности». При этом разведка не исключает, что преемник лидера КНДР может измениться.
Власти Южной Кореи утверждают, что Ким Чен Ын весит 140 кг и страдает сильным ожирением, а его индекс массы тела составляет около 40, что значительно превышает стандарт (25), из-за чего он попадает в группу высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. «У него начали проявляться симптомы высокого кровяного давления и диабета, когда ему было около 30 лет, и если его нынешнее состояние здоровья не улучшится, у него может развиться сердечно-сосудистое заболевание. Могут возникнуть ситуации, которые трудно лечить только существующими лекарствами», — говорится в докладе.
Чжу Э стала регулярно появляться с отцом на торжественных и военных мероприятиях с ноября 2022 года. О том, что Ким Чен Ын выбрал дочь в качестве преемницы, Министерство объединения Республики Корея сообщало еще в марте. В июле Ким Чен Ын назначил председателя ЦК Социалистического союза женщин Кореи Ким Чен Сун главой отдела общественных организаций Трудовой партии Кореи, что, по мнению южнокорейских аналитиков, стало беспрецедентным шагом — ранее на этот ответственный пост назначались исключительно мужчины.