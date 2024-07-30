«Ренхап»: дочь Ким Чен Ына готовится стать его преемницей

Власти Южной Кореи утверждают, что Ким Чен Ын весит 140 кг и страдает сильным ожирением, а его индекс массы тела составляет около 40, что значительно превышает стандарт (25), из-за чего он попадает в группу высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. «У него начали проявляться симптомы высокого кровяного давления и диабета, когда ему было около 30 лет, и если его нынешнее состояние здоровья не улучшится, у него может развиться сердечно-сосудистое заболевание. Могут возникнуть ситуации, которые трудно лечить только существующими лекарствами», — говорится в докладе.