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Аксёнов наградил организаторов стенда Крыма на выставке «Россия»

Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды тем, кто принимал участие в организации стенда Республики Крым на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Источник: РИА "Новости"

«Благодарю за отличную работу, за ответственный и творческий подход к делу. Презентация достижений Республики Крым вошла в десятку лидеров на форуме “Россия”. Добиться этого было непросто, так как все регионы выложились по полной и постарались сделать свои презентации максимально яркими. Самое главное — вам удалось завоевать сердца людей, раскрыть душу Крыма», — сказал Аксёнов.