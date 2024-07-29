Аксёнов наградил организаторов стенда Крыма на выставке «Россия»

«Благодарю за отличную работу, за ответственный и творческий подход к делу. Презентация достижений Республики Крым вошла в десятку лидеров на форуме “Россия”. Добиться этого было непросто, так как все регионы выложились по полной и постарались сделать свои презентации максимально яркими. Самое главное — вам удалось завоевать сердца людей, раскрыть душу Крыма», — сказал Аксёнов.