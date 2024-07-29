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Прорыв дамбы в Карелии и слова Лукашенко об отношениях с Россией. Темы брифинга Пескова

Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, заявление белорусского лидера Александра Лукашенко об отношениях с Россией и решение США создать новое командование в Японии стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

О решении США создать новое командование в Японии

В Кремле не сомневаются, что ВС России проанализируют решение США создать новое командование в Японии: «Это не совсем тема Кремля, это, скорее, тема для анализа со стороны наших военных. Не сомневаюсь, что необходимый анализ будет проведен».

Об обвинениях в адрес России

Обвинения в адрес России в атаках на объекты инфраструктуры во Франции в Кремле воспринимают «как очередные утки».

Западные СМИ не гнушаются ничем, чтобы Россию «обвинять во всем, что происходит»: «Это не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ».

О прорыве дамбы в Карелии

Что касается прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, то вопрос состояния гидротехнических сооружений в российских регионах является прерогативой правительства и властей на местах.

О деле экс-замглавы Минобороны Булгакова

Путин «в курсе» происходящего по делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, обвиняемого в коррупции.

«Это не дело Кремля — думать об арестах, это дело наших следственных органов».

О заявлении Лукашенко

Что касается заявления Александра Лукашенко о надежде, что к осени все проблемные вопросы в отношениях с Россией будут решены, то рабочие моменты «в постоянном режиме» решаются правительствами.

«У нас настолько многогранные двусторонние отношения, все-таки мы находимся в Союзном государстве».

Путин и Лукашенко обсудили на переговорах все вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности: «Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами».

Об отношениях с Японией

Контактов с японским депутатом Мунэо Судзуки, приехавшим в Россию, по линии Кремля не планируется: «Нет, по линии Кремля никаких контактов не запланировано».

«К сожалению, нынешнее руководство Японии полностью солидаризировалось с недружественными для России действиями коллективного Запада, и это не может не наносить вред нашим двусторонним отношениям».

Об отношениях с Венесуэлой

Россия будет развивать всесторонние отношения с Венесуэлой, в том числе в чувствительных областях — таких, как оборона: «Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и всех россиян, поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой».

Песков Дмитрий