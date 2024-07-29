Прорыв дамбы в Карелии и слова Лукашенко об отношениях с Россией. Темы брифинга Пескова

Россия будет развивать всесторонние отношения с Венесуэлой, в том числе в чувствительных областях — таких, как оборона: «Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и всех россиян, поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой».