Губернатор Новосибирской области дал поручения по итогам визита Мишустина

В понедельник, 29 июля 2024 года, в Правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание. Одной из темой для обсуждения стал недавний рабочий визит премьер-министра в РФ Михаила Мишустина. Необходимо реализовать ряд крупных проектов.