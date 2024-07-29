Губернатор Новосибирской области дал поручения по итогам визита Мишустина

В понедельник, 29 июля 2024 года, в Правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание. Одной из темой для обсуждения стал недавний рабочий визит премьер-министра в РФ Михаила Мишустина. Необходимо реализовать ряд крупных проектов.
Информация об этом появилась на сайте областной администрации.
Андрей Травников поручил актуализировать перечень объектов, расположенных вблизи с аэропортом Толмачёво и новым кампусом НГУ.
Глава региона отметил, что по второй очереди возведения Академпарка решения приняты, а за сроками реализации следят. Рассматривается возможность промышленной ипотеки для строительства зданий инвесторов.
Отрабатывается вопрос о расширении Чуйского тракта до четырёх полос. Возможно сотрудничество с властями Алтайского края и Республики Алтай.
«Региону важно синхронизировать работу и бюджетные решения по строительству дорожной сети, социальных и транспортных объектов с планами федерального правительства и инвесторов, привлекаемых к реализации крупных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства области.