В Раде выступили за скорейшие переговоры с Россией

«Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины — это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны — это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна. И после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах», — приводит слова Дмитрука украинское издание Тelegraf.
Он отметил, что любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами «в любом виде». Поэтому, считает парламентарий, для гражданина Украины лучше, чтобы переговоры и окончание войны наступили как можно быстрее, потому что переговоры это процесс, который может длится очень долго.
Владимир Зеленский 30 июня заявил, что видит возможную модель переговоров с Москвой в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, когда в процессе участвовали посредники — ООН и Турция.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Как заявили ранее в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.