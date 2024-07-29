В Раде выступили за скорейшие переговоры с Россией

«Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины — это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны — это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна. И после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах», — приводит слова Дмитрука украинское издание Тelegraf.