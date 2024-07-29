В воскресенье Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что в случае размещения американских вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», — заявила Хоффан журналистам, утверждая, что «именно потому, что Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами». При этом РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
«Мы должны построить сдерживание», — добавила Хоффман.
По ее словам, Берлин был бы заинтересован в возобновлении контроля над вооружениями, если для этого появятся основания. Представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, в свою очередь, что Германия «не даст себя запугать».
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.
После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что Россия еще в декабре 2023 года передала США свои оценки на предложения Вашингтона по стратегической стабильности и предупредила, что они безальтернативны. Глава МИД РФ добавил, что для возобновления диалога по стратегической безопасности «понадобится устранить критически значимые противоречия в области безопасности, которые несет экспансия НАТО на восток».
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».