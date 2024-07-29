Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления западных СМИ о российских атаках на объекты критической инфраструктуры во Франции, включая высокоскоростную железную дорогу.
Ну как очередные «утки», как очередные бездоказательные обвинения. Дело в том, что очень много таких и низкопробных СМИ, и даже уважаемых последнее время не гнушаются ничем в том, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит.
Он подчеркнул, что такие действия подрывают авторитет этих СМИ как надежных источников.
Сбой на французских железных дорогах произошел 26 июля, когда вандалы предприняли серию скоординированных поджогов объектов вдоль линий сети высокоскоростных поездов (TGV). Это затронуло маршруты Париж—Лилль, Париж—Бордо и Париж—Страсбург. Министр транспорта Франции Патрис Вергриет, который скоро покинет свой пост, сообщил, что инцидент нарушил планы около 100 000 пассажиров. Мэр Парижа Анн Идальго охарактеризовала происшествие как акт диверсии. Прокуратура Парижа начала расследование.
29 июля Вергриет объявил о полном восстановлении движения поездов. По его словам, на Восточной, Атлантической и Северной линиях движение возобновилось в обычном режиме.
Напомним, что с 26 июля по 11 августа во Франции проходят Олимпийские игры. Российские спортсмены принимают в них участие под нейтральным флагом.
Нина Лютикова