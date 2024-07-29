Глава Башкирии взял к себе на работу участника военной спецоперации

Участник военной спецоперации Оскар Ситдиков приступил к стажировке в администрации главы Башкирии. Под свое наставничество его взял сам руководитель республики Радий Хабиров.
Как сообщил руководитель администрации Максим Забелин, Оскар Ситдиков является кадровым военным. Сегодня, 29 июля, он поручил из рук глав региона орден Салавата Юлаева. Ранее его награждали орденом Мужества и медалью «За отвагу».
— Оскар Эхтибарович проходит обучение по кадровой программе «Время героев», инициированной президентом России, — добавил Максим Забелин.
Стажироваться новый сотрудник будет три месяца. Его познакомят с системой госслужбы.
— Уверен, нам тоже есть чему поучиться у него, — отметил руководитель администрации.