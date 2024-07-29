Нетаньяху пообещал жесткий ответ на удар по Мадждаль-Шамсу

«Государство Израиль не сможет оставить это без ответа. Наш ответ последует и будет жестким», — сообщил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.
Шиитское движение «Хезболлах» «при поддержке Ирана запустило иранскую ракету, унесшую здесь (в Мадждаль-Шамсе — прим. ТАСС) жизни 12 детей», заявил также глава правительства.
28 июля военно-политический кабинет Израиля наделил Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта полномочиями принимать решения об ответных мерах после удара по Мадждаль-Шамсу. Ранее в тот же день начальник Генштаба провел «разработку оперативных планов» ответа, проинформировала представитель армейской пресс-службы Анна Уколова.
Вечером 27 июля израильская армия сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с территории Ливана. Одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в Мадждаль-Шамсе, в результате 12 детей погибли, еще около 40 человек получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и «Хезболлах».