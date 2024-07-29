Нетаньяху пообещал жесткий ответ на удар по Мадждаль-Шамсу

Вечером 27 июля израильская армия сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с территории Ливана. Одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в Мадждаль-Шамсе, в результате 12 детей погибли, еще около 40 человек получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и «Хезболлах».