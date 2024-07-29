Сергей Собянин рассказал о развитии района Марьина Роща

Для корпуса закупят более пяти тысяч единиц оборудования, медицинских изделий и мебели, включая новые кровати с антипролежневыми матрасами и электроприводом. Кроме того, в каждой палате будут установлены потолочные подъемники для передвижения маломобильных и лежачих пациентов. В новом корпусе, который рассчитан на 90 коек, будут работать примерно 250 человек.