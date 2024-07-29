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КНБ РК наделят новыми функциями

Комитет национальной безопасности РК планируют наделить дополнительными функциями в сфере противодействия торговле людьми. Соответствующий указ опубликован на портале открытых НПА, передает корреспондент агентства Kazinform..

Источник: Kazinform

Согласно документу, теперь в задачи ведомства входит:

— принятие мер по предупреждению торговли людьми;

— участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством РК;

— участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством РК;

— информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;

— информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

— содействие правоохранительным органам РК в защите граждан и соблюдении законодательства РК; в области миграции населения в пограничном пространстве;

— совместно с другими государственными органами и организациями принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми.

Документ находится на публичном обсуждении до 12 августа.