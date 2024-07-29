КНБ РК наделят новыми функциями

Согласно документу, теперь в задачи ведомства входит:
— принятие мер по предупреждению торговли людьми;
— участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и во внесении предложений по их минимизации в порядке, установленном законодательством РК;
— участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг в порядке, установленном законодательством РК;
— информирование органов внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
— информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
— содействие правоохранительным органам РК в защите граждан и соблюдении законодательства РК; в области миграции населения в пограничном пространстве;
— совместно с другими государственными органами и организациями принятие участия в мероприятиях по предупреждению торговли людьми.
Документ находится на публичном обсуждении до 12 августа.