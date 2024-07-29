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Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии

КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Депутат молдавского парламента от блока «Победа» Марина Таубер заявила, что власти страны оказывают моральное давление на оппозицию с помощью судов.

В понедельник прошло очередное заседание суда, в рамках которого Таубер обвиняют в незаконном финансировании ныне запрещенной партии «Шор».

«Это дело — большое давление. Ясно желание властей и судебной инстанции и давить оппозицию морально, и нарушать возможность нашего участия в избирательной кампании на президентских выборах и на референдуме. Мы никогда ничего не нарушали, мы действовали в соответствии с законом», — заявила Таубер журналистам.

По ее словам, заседания судов проходят дважды в неделю, в эти дни она не может заниматься основной работой. Таубер добавила, что расписание судебных заседаний уже составлено вплоть до декабря.

Партия «Шор» была признана неконституционной в июне 2023 года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию «Шор» депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии «Шор» участвовать в выборах на протяжении трех лет.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.