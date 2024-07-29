Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Белоруссия подпишут договор о создании рынка электроэнергии

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия и Белоруссия создадут объединенный рынок электроэнергии, соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, документ опубликовали на сайте правовых актов.

Источник: © РИА Новости

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства», — говорится в распоряжении.

О том, что Москва и Минск в 2024 году подпишут договор о формировании объединенного рынка электроэнергии, в начале июня сообщало белорусское Минэнерго. Министры энергетики двух стран Сергей Цивилев и Виктор Каранкевич парафировали планы мероприятий.

Как сообщал Каранкевич, на этом этапе создания общего рынка будет организована торговля электроэнергией между уполномоченными компаниями. На втором этапе предусматривается более глубокая интеграция с расширением состава участников и организацией единого технологического процесса управления.

В дальнейшем объединенный рынок электроэнергии Союзного государства синхронизируют с работой общего рынка Евразийского экономического союза.

Решение направлено на создание равноправной конкурентной среды, которая обеспечит разнообразие ценовых предложений для потребителей, отмечал белорусский министр. Кроме того, появятся стимулы для обновления и развития генерирующих мощностей, привлечения в отрасль дополнительных инвестиций.

энергетика