Россия и Белоруссия подпишут договор о создании рынка электроэнергии

О том, что Москва и Минск в 2024 году подпишут договор о формировании объединенного рынка электроэнергии, в начале июня сообщало белорусское Минэнерго. Министры энергетики двух стран Сергей Цивилев и Виктор Каранкевич парафировали планы мероприятий.