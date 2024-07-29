«Дальше — катастрофа». В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский

«А кто отвечать будет за пятидесятипроцентное обесценение гривны за эти чуть больше двух лет? Зеленский же должен отвечать. То есть всех украинцев ограбили. <…> А что дальше будет? А дальше катастрофа. Бледный всадник по Днепру скачет», — резюмировал экс-советник.