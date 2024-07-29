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ГД может рассмотреть поправку об увеличении срока службы для новых граждан

ГД рассмотрит поправку об увеличении срока службы до двух лет для новых граждан.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст. Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии», — сказали в Думе.

На минувшей неделе СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Среди прочего ведомство выступило за синхронизацию получения российского паспорта с постановкой на воинский учет.

Кроме того, в СК призвали обеспечить натурализованным гражданам несение воинской обязанности, направлять их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции.

В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.

Госдума