ГД может рассмотреть поправку об увеличении срока службы для новых граждан

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Госдума может до конца сессии рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст. Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии», — сказали в Думе.
На минувшей неделе СК внес предложения по совершенствованию миграционного законодательства. Среди прочего ведомство выступило за синхронизацию получения российского паспорта с постановкой на воинский учет.
Кроме того, в СК призвали обеспечить натурализованным гражданам несение воинской обязанности, направлять их в приоритетном порядке для участия в специальной военной операции.
В начале июня Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Президент подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для мигрантов, но при этом миграция не должна становиться проблемой для россиян как в быту, так и на рынке труда.