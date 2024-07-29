Патрушев сообщил о решении Путина создать Морскую коллегию России

Ранее, 24 июля, Путин дал поручения по развитию кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства с учетом обстановки в мире. Как сообщил тогда Патрушев, часть поручений касается укрепления кадрового потенциала кораблестроительной отрасли и поддержки образовательных учреждений в этой сфере. Также поручено скорректировать документы стратегического планирования для сбалансированного развития ВМФ.