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Патрушев сообщил о решении Путина создать Морскую коллегию России

Президент России Владимир Путин принял решение создать Морскую коллегию РФ для улучшения координации органов власти в сфере морской политики. Об этом 29 июля сообщил помощник главы государства Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительной отрасли в Рыбинске.

Источник: РИА "Новости"

«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — сказал он.

В структуре коллегии создадут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности.

Положение о новом органе разрабатывается, также формируется персональный состав коллегии. Затем они будут утверждены указом президента, уточнил Патрушев.

В настоящий момент в России также действует Морская коллегия при правительстве.

Ранее, 24 июля, Путин дал поручения по развитию кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства с учетом обстановки в мире. Как сообщил тогда Патрушев, часть поручений касается укрепления кадрового потенциала кораблестроительной отрасли и поддержки образовательных учреждений в этой сфере. Также поручено скорректировать документы стратегического планирования для сбалансированного развития ВМФ.

Путин Владимир