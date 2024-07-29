Патрушев сообщил о решении Путина создать Морскую коллегию России

«В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — сказал он.
В структуре коллегии создадут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, защите национальных интересов России в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности.
Положение о новом органе разрабатывается, также формируется персональный состав коллегии. Затем они будут утверждены указом президента, уточнил Патрушев.
В настоящий момент в России также действует Морская коллегия при правительстве.
Ранее, 24 июля, Путин дал поручения по развитию кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства с учетом обстановки в мире. Как сообщил тогда Патрушев, часть поручений касается укрепления кадрового потенциала кораблестроительной отрасли и поддержки образовательных учреждений в этой сфере. Также поручено скорректировать документы стратегического планирования для сбалансированного развития ВМФ.