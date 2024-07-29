Финский президент заявил о подходящем моменте для переговоров по Украине

На Украине действует запрет на переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Однако в июле Зеленский допустил, что может пойти на переговоры с российским президентом. Если Киев хочет закончить конфликт и «если мир будет объединен вокруг Украины — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», сказал он.