РКН сможет управлять сетями связи на основании требования генпрокурора

Предлагается дополнить закон «О связи» соответствующей статьей. По действующему законодательству Роскомнадзор имеет право управлять сетями связи в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, а также в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в РФ.
Требование Генпрокуратуры может быть вынесено в случае выявления массового или неоднократного распространения в интернете запрещенной информации. Роскомнадзор должен будет незамедлительно приступить к управлению сетью путем управления техническими средствами противодействия угрозам или путем передачи обязательных к выполнению указаний операторам связи, владельцам технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ.
При этом Роскомнадзор будет обязан информировать операторов и владельцев сетей об осуществлении управления сетью связи. Согласно поправкам, порядок и сроки реагирования на требование генпрокурора будет утверждаться Роскомнадзором по согласованию с Генпрокуратурой и ФСБ.
Кроме того, предлагается обязать провайдеров предоставлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ. Срок, порядок, состав и формат передачи информации будет определяться Роскомнадзором.