РКН сможет управлять сетями связи на основании требования генпрокурора

При этом Роскомнадзор будет обязан информировать операторов и владельцев сетей об осуществлении управления сетью связи. Согласно поправкам, порядок и сроки реагирования на требование генпрокурора будет утверждаться Роскомнадзором по согласованию с Генпрокуратурой и ФСБ.