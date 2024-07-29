Сакраменто
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РКН сможет управлять сетями связи на основании требования генпрокурора

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор получит право управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещенной информации. Такую поправку одобрил комитет Госдумы по информполитике, текст документа размещен в думской электронной базе.

Источник: РИА "Новости"

Предлагается дополнить закон «О связи» соответствующей статьей. По действующему законодательству Роскомнадзор имеет право управлять сетями связи в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, а также в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в РФ.

Требование Генпрокуратуры может быть вынесено в случае выявления массового или неоднократного распространения в интернете запрещенной информации. Роскомнадзор должен будет незамедлительно приступить к управлению сетью путем управления техническими средствами противодействия угрозам или путем передачи обязательных к выполнению указаний операторам связи, владельцам технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ.

При этом Роскомнадзор будет обязан информировать операторов и владельцев сетей об осуществлении управления сетью связи. Согласно поправкам, порядок и сроки реагирования на требование генпрокурора будет утверждаться Роскомнадзором по согласованию с Генпрокуратурой и ФСБ.

Кроме того, предлагается обязать провайдеров предоставлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ. Срок, порядок, состав и формат передачи информации будет определяться Роскомнадзором.

связь