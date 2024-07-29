МИД вызвал дипломата Чехии из-за «контрабанды сильнодействующих веществ»

В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейка, сообщается на сайте ведомства.
Ему «выражен решительный протест в связи с грубым нарушением членом административно-технического персонала Посольства Чехии в России российского законодательства — попыткой контрабанды сильнодействующих веществ», сказано в сообщении.
Чехии предложили лишить сотрудника иммунитета от уголовной юрисдикции в России для привлечения к ответственности, либо он должен будет покинуть страну.
Других деталей не приводится.
РБК направил запрос в посольство Чехии.
24 февраля 2022-го Чехия отозвала своего посла из России для консультаций, с тех пор посол Витезлав Пивонька находился в Праге, а страну в Москве представляли временные поверенные. В мае Пивоньку официально отозвали с поста, который он занимал с 2018 года.