МИД вызвал дипломата Чехии из-за «контрабанды сильнодействующих веществ»

24 февраля 2022-го Чехия отозвала своего посла из России для консультаций, с тех пор посол Витезлав Пивонька находился в Праге, а страну в Москве представляли временные поверенные. В мае Пивоньку официально отозвали с поста, который он занимал с 2018 года.