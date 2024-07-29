США и Германия анонсировали новые поставки оружия Киеву

Западные страны поставляют на Украину оружие в рамках помощи Киеву для специальной военной операции. Так, 27 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал увеличение числа зенитно-ракетных комплексов Patriot в стране. В июне США, Германия и Румыния пообещали Украине еще по одной системе Patriot, а Италия — установку SAMP-T.