Рогозин призвал освободить «вагнеровцев» из плена «басмачей» в Мали

ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет, ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой стране и других африканских государствах. Глава российского МИДа Сергей Лавров еще в 2021 году говорил, что малийское правительство обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело. Летом 2023 года, после попытки мятежа основателя ЧВК Пригожина, Лавров заявил, что кроме отношений с «Вагнером» властями Мали установлены официальные контакты с российским руководством и по их просьбе военные инструкторы продолжат там работу.