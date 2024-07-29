Госдеп не увидел оскорбления Христа на открытии Олимпийских игр

«Конечно, не прослеживается, что в начале Олимпиады было оскорбление Иисуса [Христа], и, конечно, это не тот [вопрос], который мы бы подняли [в отношении правительства Франции] в связи с Олимпиадой», — сказал Пател в ходе брифинга. Представитель Госдепа отвечал на вопрос о том, выразил ли Вашингтон протест Парижу в связи с церемонией открытия, которая, по словам задававшего вопрос журналиста, не только была оскорбительной по отношению к Иисусу Христу, но и задела чувства как христиан, так и мусульман.