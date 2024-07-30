Три года назад запретили, сейчас опять разрешают: Зачем ПАС возвращает рекламу азартных игр в Молдове, зная о ее разрушительном вреде

— Я против рекламы и пропаганды всяких азартных игр, — говорит психолог, президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения Мирча Греку. — По сравнению с казино, лотерея менее опасна, но в неё играют пенсионеры, которых среди играющих, по статистике — около 70%. У подростков другая история. Они хотят много и сразу. В основном, они клиенты игровых аппаратов и игр онлайн. Кроме того, они делают ставки на что угодно. Например, на спортивные мероприятия — кто первым забьёт гол, будет ли пенальти и т. д. То есть, они, как бы участвуют в пари. Ставки делают даже на то, кто станет президентом США и будет ли очередное покушение на Трампа, — призовые фонды достигают миллиардов долларов.