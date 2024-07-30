Три года назад запретили, сейчас опять разрешают: Зачем ПАС возвращает рекламу азартных игр в Молдове, зная о ее разрушительном вреде

«Двигатели» PAS решили вернуть рекламу азартных игр. Проект закона готов, осталось поднять лапки, понятно кому. «За» проголосуют те, кому это выгодно. Законопроект представили депутаты Раду Мариан и Дориан Истрати.
Кстати, в недалеком 2021 году, против закона высказался их товарищ по партии Дмитрий Алайба, который заявил, что «Рекламу азартных игр необходимо запретить, потому что она делает людей беднее». Что изменилось с тех пор? Игровой бизнес перешёл в руки представителей власти?
Свою позицию озвучила и депутат Марина Таубер:
"И это после того, как именно Алайба пару лет назад ввел полный запрет. Но оказалось невыгодно, ведь большие доходы от рекламы на госканалах оказались потеряны для жалкой власти.
А теперь решили, что еще успеют урвать свое, и оставили этот законопроект на последние дни весенне-летней парламентской сессии — провернуть под шумок. Видимо, уровень жизни в стране достиг невероятных показателей и теперь можно облапошить наших граждан, развернув кампанию по лудомании.
А знаете, куда пойдут вырученные деньги? На медиаконтент. То есть на пасовский пиар — чего тут стесняться, об этом они открыто сообщают в пояснительной записке.
PAS не против азартных игр, ведь им лучше, если люди забудут о том, что творит правительство и будут тратить последние деньги в надежде на призрачный выигрыш".
«Это не только безответственное, но и глубоко аморальное решение. В стране, где люди и так борются за выживание, — это прямой путь к разрушению семей и обнищанию наших граждан».
Азартные игры — это ловушка, которая затягивает людей в долговую яму, разрушает их жизни и лишает последних средств. Вместо того чтобы защищать наших граждан от этой угрозы, PAS, похоже, заинтересована только в собственном обогащении. Два депутата, зарегистрировавшие этот проект, очевидно, сделали это не из заботы о народе, а ради собственной наживы. Какие последствия это принесет? Больше людей, страдающих от долгов, больше людей, оказавшихся на улице, и больше разрушенных жизней".
Однако, как утверждают специалисты, азартные игры, включая лотерею, не просто делают людей беднее, но и часто приводят к суициду. Личная нажива и самоубийства — это цель PAS?
— Я против рекламы и пропаганды всяких азартных игр, — говорит психолог, президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения Мирча Греку. — По сравнению с казино, лотерея менее опасна, но в неё играют пенсионеры, которых среди играющих, по статистике — около 70%. У подростков другая история. Они хотят много и сразу. В основном, они клиенты игровых аппаратов и игр онлайн. Кроме того, они делают ставки на что угодно. Например, на спортивные мероприятия — кто первым забьёт гол, будет ли пенальти
Большая часть игр (пари) связаны с мобильным телефоном и с банковской картой. Есть банки, которые дают щедрые кредиты молодым ребятам, чтобы подсадить их на определённую игру. Практически, как на «иглу». Долги — заоблачные. Рассчитываться, естественно, должны папы и мамы. По словам психолога, к нему за помощью приходили родители, которые вынуждены были продавать квартиры, чтобы рассчитаться с долгами детей. Иногда обращаются жёны, чтобы спасти мужей. Но к тому времени кредиты достигают 20 тыс. евро и выше…
— У меня были пациенты, попавшие в зависимость от игры, даже из среды образованных, интеллектуальных людей, — говорит психолог. — У них хватило сил, чтобы отказаться от смартфона и вернуться к простому кнопочному телефону. Позвонить — и не более. Люди справлялись. Всё, что связано с игровым контентом, часто приводит к суициду. Несколько лет назад в Молдове был скачок случаев суицида, примерно в 7 раз, связанный с онлайн играми. Мы отказались от рекламы алкоголя и табачных изделий. Это правильно. Почему мы должны включать другие компоненты, ведущие к развитию аддиктивного поведения? В любом случае, если такая реклама появится, людям должны постоянно объяснять, что они могут стать зависимыми от игр.
Лечением аддиктивного поведения в Молдове практически никто не занимается, специалистов в этой сфере очень мало. Даже если пенсионер поймёт, что он стал зависимым, он вряд ли получит эту помощь, тем более, что у него нет на это денег. Однако по большому счёту, людям пожилого возраста стыдно признать и принять, что они стали зависимыми от игры, от мига удачи.
Выиграть хочется всем. Пожилые люди, находящиеся на грани выживания, надеются на то, что им повезет. Если же их будут убеждать в этом с экранов телевизоров, то они не только не заработают на масло, но и останутся без хлеба.
Справка КП
Аддиктивное поведение — это зависимость от чего-либо.
Химическая — наркотики, алкоголь, никотин.
Нехимическая — игровые аппараты, казино, ставки, лотерея, что можно объединить в одно понятие — лудомания — распространенный вид зависимости, характерный патологическим влечением больного к азартным и компьютерным играм.
Есть трудоголики, шопоголики, сладкоежки… И, не поверите, есть люди, которые зависят от таблеток, даже если они не нужны.