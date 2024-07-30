Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть

«Страны ОПЕК делают все возможное, что сбить цены на нефть в надежде, что безумная Камала Харрис победит. Тогда они действительно пожнут неплохие плоды! Она станет катастрофой для США!» — заявил он в своей социальной сети Truth Social.
Это уже не первая атака Трампа на ОПЕК. Он регулярно обвиняет страны-экспортеры нефти, входящие в организацию, в том, что они манипулируют ценами на нефть, а демократы, в случае если они являются правящей партией, не делают ничего в ответ. По мнению американской прессы, он перекладывал вину на ОПЕК за завышение цен даже в тех случаях, когда политика США во время его президентства приводила к повышению цен, например, при наложении санкций на Иран — крупного производителя нефти.
Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Сергей Бдоян в комментарии для РИА Новости предположил, что Трамп в случае победы на выборах будет способствовать увеличению добычи нефти и газа в США.