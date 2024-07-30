Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть

Это уже не первая атака Трампа на ОПЕК. Он регулярно обвиняет страны-экспортеры нефти, входящие в организацию, в том, что они манипулируют ценами на нефть, а демократы, в случае если они являются правящей партией, не делают ничего в ответ. По мнению американской прессы, он перекладывал вину на ОПЕК за завышение цен даже в тех случаях, когда политика США во время его президентства приводила к повышению цен, например, при наложении санкций на Иран — крупного производителя нефти.