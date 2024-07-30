Кабмин призвал доработать законопроект о запрете на аборты в частных клиниках

Так, патриарх Кирилл в 2023 году говорил, что в десяти регионах губернаторы и министры здравоохранения «собирают представителей частных клиник и предлагают в добровольном порядке сдать лицензии на аборты». Среди этих регионов упоминались Мордовия, Татарстан, Челябинская, Калининградская, Курская области, Крым. В частности, в ноябре прошлого года министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский заявил, что частные клиники в регионе больше не будут проводить медикаментозные аборты. По его словам, официального запрета властей на это нет, но частники приняли решение самостоятельно отказаться от лицензий на проведение этой процедуры.