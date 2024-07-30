Кабмин призвал доработать законопроект о запрете на аборты в частных клиниках

В декабре 2023 года заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект поправок к законодательству о здравоохранении, которые исключают частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. Такие клиники, обосновали инициативу авторы, не соблюдают установленный государством регламент, не обеспечивают женщин консультациями психологов и юристов, а также не могут оказывать необходимую помощь в случае осложнений после искусственного прерывания беременности.
Предложение о необходимости ограничения участия частной медицины в процессе прерывания беременности вызвало широкий общественный резонанс еще до того, как соответствующую инициативу внесли в парламент.
Так, патриарх Кирилл в 2023 году говорил, что в десяти регионах губернаторы и министры здравоохранения «собирают представителей частных клиник и предлагают в добровольном порядке сдать лицензии на аборты». Среди этих регионов упоминались Мордовия, Татарстан, Челябинская, Калининградская, Курская области, Крым. В частности, в ноябре прошлого года министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский заявил, что частные клиники в регионе больше не будут проводить медикаментозные аборты. По его словам, официального запрета властей на это нет, но частники приняли решение самостоятельно отказаться от лицензий на проведение этой процедуры.
Представители Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, к которым ранее Госдума обратилась за экспертной оценкой внесенного законопроекта, предупредили, что ограничения приведут к росту теневого сектора, и вместо этого предложили софинансировать сопровождение беременности в рамках ОМС в ведущих частных клиниках.
В понедельник свою позицию по этому поводу сформулировало правительство РФ.
В проекте официального отзыва на инициативу нижегородских депутатов сказано, что предлагаемое изменение не согласуется с конституционными критериями допустимости ограничения прав и свобод граждан и влечет риски нарушения права граждан на охрану здоровья, а также качественную и доступную медпомощь.
В документе подчеркивается, что в соответствии со ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан» каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, а искусственное прерывание беременности проводится «по желанию женщины при наличии информированного добровольного согласия». При этом доступность и качество медпомощи обеспечиваются по принципу приближенности медорганизации к месту жительства, месту работы или обучения и возможностью выбора учреждения и врача — правительство в этом вопросе ссылается на ст. 10 профильного закона.
Чиновники также напоминают, что медицинские заведения в России независимо от организационно-правовой формы имеют равные права и обязанности. А если коммерческая клиника включена в единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, то помощь там можно получить и бесплатно. Предлагаемое же изменение ограничивает права представителей частной системы здравоохранения. Более того, исключение таких медучреждений из процесса приведет к увеличению расходов бюджетной системы РФ. По оценке правительства, законопроект требует «существенной доработки».