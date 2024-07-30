США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе

Кроме того, в документе отмечается, что полномасштабная война с равным или почти равным по силе государством привела бы к разрушительным последствиями для США, включая масштабные военные потери, нарушения цепочек поставок, лишение доступа к критическим материалам и товарам для американской экономики для создания оружейных систем, а также угрозы объектам Вашингтона в космическом пространстве.