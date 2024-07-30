США не в состоянии конкурировать с Китаем и Россией, заявили в конгрессе

«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — говорится в документе комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*.
В докладе указано, что Вашингтону следует продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними. «Альянсы — это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников», — добавили в комиссии.
Кроме того, в документе отмечается, что полномасштабная война с равным или почти равным по силе государством привела бы к разрушительным последствиями для США, включая масштабные военные потери, нарушения цепочек поставок, лишение доступа к критическим материалам и товарам для американской экономики для создания оружейных систем, а также угрозы объектам Вашингтона в космическом пространстве.
* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.