Пентагон сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия во Флориде

«Армия (сухопутные войска — прим. ТАСС) и ВМС США недавно начали испытания неядерной гиперзвуковой системы на базе Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Эти испытания стали важным этапом в развитии готовой к эксплуатации гиперзвуковой технологии. Были получены важные сведения о работе оборудования и программного обеспечения, что поможет приблизиться к развертыванию гиперзвуковых вооружений», — отметил представитель министерства обороны. Он подтвердил, что аналогичные испытания были проведены ранее в этом году.