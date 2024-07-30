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Пентагон сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия во Флориде

Официальный представитель американского военного ведомства не уточнил, были ли маневры успешными.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Военные США провели испытания гиперзвукового оружия в штате Флорида. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель Пентагона.

«Армия (сухопутные войска — прим. ТАСС) и ВМС США недавно начали испытания неядерной гиперзвуковой системы на базе Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида. Эти испытания стали важным этапом в развитии готовой к эксплуатации гиперзвуковой технологии. Были получены важные сведения о работе оборудования и программного обеспечения, что поможет приблизиться к развертыванию гиперзвуковых вооружений», — отметил представитель министерства обороны. Он подтвердил, что аналогичные испытания были проведены ранее в этом году.

Сотрудник Пентагона не пояснил, были ли испытания успешными. Он не привел иных подробностей относительно систем, о которых идет речь.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. 16 июля пресс-секретарь Минобороны Патрик Райдер заявил, что США будут ускорять разработку и испытания таких вооружений. Он уточнил, что ВМС и сухопутные войска недавно завершили испытания гиперзвуковой ракеты над Тихим океаном.