Основатель Telegram Дуров узнал, что у него более 100 биологических детей

Он пояснил, что еще 15 лет назад по просьбе друга и его жены, которые не могли иметь детей, согласился стать донором. Глава клиники рассказал предпринимателю, что «высококачественного донорского материала» не хватает и призвал анонимно помочь большему числу семей.