Основатель Telegram Дуров узнал, что у него более 100 биологических детей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров узнал, что у него более 100 биологических детей. Об этом он сам рассказал своим подписчикам.
«Как это возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — написал Дуров в Telegram-канале.
Он пояснил, что еще 15 лет назад по просьбе друга и его жены, которые не могли иметь детей, согласился стать донором. Глава клиники рассказал предпринимателю, что «высококачественного донорского материала» не хватает и призвал анонимно помочь большему числу семей.
«Моя прошлая донорская активность помогла более 100 парам в 12 странах завести детей», — написал Дуров, добавив, что не жалеет о том, что стал донором.
Он отметил, что планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям проще было находить друг друга.
Напомним, в июне этого года стало известно, что миллиардер Илон Маск стал отцом третьего ребенка от руководителя компании Neuralink Шивоны Зилис. Всего же у предпринимателя 12 детей.