Сенатор Вэнс заявил, что баллотироваться против Харрис сложнее

«Все мы немножко получили политический удар исподтишка… Плохая новость в том, что у Камалы Харрис нет того же багажа, что у Джо Байдена, так как, что бы мы ни говорили, Камала намного моложе. И Камала Харрис, очевидно, борется не в той же манере, что и Джо Байден», — цитирует издание запись выступления Вэнса на мероприятии по сбору средств в прошлую субботу в городе Голден-Вэлли, штат Миннесота.