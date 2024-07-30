Сенатор Вэнс заявил, что баллотироваться против Харрис сложнее

Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче.
«Все мы немножко получили политический удар исподтишка… Плохая новость в том, что у Камалы Харрис нет того же багажа, что у Джо Байдена, так как, что бы мы ни говорили, Камала намного моложе. И Камала Харрис, очевидно, борется не в той же манере, что и Джо Байден», — цитирует издание запись выступления Вэнса на мероприятии по сбору средств в прошлую субботу в городе Голден-Вэлли, штат Миннесота.
Вэнс также заявил на мероприятии, что Харрис менее известна, чем Трамп или Байден, о которых у многих уже сложилось представление за восемь лет, и поэтому республиканцам придется поработать над формированием мнения людей о ней. Как пишет газета, Вэнс отметил, что его предвыборный штаб попытается изобразить Харрис, основываясь на ее прошлых позициях, как, например, противодействие гидроразрыву пластов или поддержка декриминализации несанкционированного пересечения границы США.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.