Два корабля ВМС Китая покинули Владивосток после делового захода

«Первым из базы вышел учебный корабль “Чжэн Хэ”, следом за ним от причала городского порта отошел десантный корабль “Лунхушань”, который из-за своих размеров не смог отшвартоваться рядом с кораблем своего отряда на 33-м причале. В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке китайские моряки вместе с военнослужащими ВМС Вьетнама и ВМФ России приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота», — рассказали в ТОФ.