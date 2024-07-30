Два корабля ВМС Китая покинули Владивосток после делового захода

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. Десантный корабль «Лунхушань» и учебный корабль «Чжэн Хэ» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) завершили деловой заход во Владивосток и покинули главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) в море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ТОФ.
«Первым из базы вышел учебный корабль “Чжэн Хэ”, следом за ним от причала городского порта отошел десантный корабль “Лунхушань”, который из-за своих размеров не смог отшвартоваться рядом с кораблем своего отряда на 33-м причале. В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке китайские моряки вместе с военнослужащими ВМС Вьетнама и ВМФ России приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота», — рассказали в ТОФ.
Из-за сильного дождя отменили совместные спортивные мероприятия, однако иностранные моряки смогли пойти на экскурсии по городу и посетить музей Тихоокеанского флота. Деловой заход кораблей ВМС НОАК состоялся с 26 по 30 июля.