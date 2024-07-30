Четыре кандидата снялись с выборов на пост губернатора Хабаровского края

— Решение о регистрации тех, кто сдал документы пораньше, мы приняли. По тем, кто сдал всё необходимое позже них, их осталось двое, решение будет позднее. Мы допроверим их документы, подготовим соответствующие предложения, проведём заседания рабочих групп и вынесем всё на рассмотрение комиссии, — рассказал нашему корреспонденту председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.