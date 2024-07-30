Четыре кандидата снялись с выборов на пост губернатора Хабаровского края

В ходе очередного заседания Избирательной комиссии Хабаровского края проверили порядок выдвижения кандидатов на должность губернатора региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в соответствии с итогами совещания члены ИК приняли решение зарегистрировать на досрочные выборы трёх человек:
Перевезенцева Петра Владимировича, уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае, выдвинутого политической партией «КПРФ»;
Прокопьева Сергея Геннадьевича, генерального директора ООО «Балтимор-Амур», выдвинутого политической партией «КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
Чемерис Розу Басировну, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, члена Комитета Государственной Думы по международным делам, выдвинутую политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ».
— Решение о регистрации тех, кто сдал документы пораньше, мы приняли. По тем, кто сдал всё необходимое позже них, их осталось двое, решение будет позднее. Мы допроверим их документы, подготовим соответствующие предложения, проведём заседания рабочих групп и вынесем всё на рассмотрение комиссии, — рассказал нашему корреспонденту председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.
По информации пресс-службы крайизбиркома, в ходе заседания признали утратившими статус кандидата на должность главы региона Константина Могильного, выдвинутого партией «Гражданская Платформа»; Александра Терехова, выдвинутого «ПАРТИЕЙ ПЕНСИОНЕРОВ»; Евгения Шестюка, который шёл на выборы от партии «РОДИНА». Все они написали личные заявления о снятии себя с гонки.
Отметим, что свой статус кандидата на пост губернатора Хабаровского края утратил также представитель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Михаил Сидоров. Он в установленный законодательством срок не предоставил в избирком необходимые для регистрации документы. В том числе речь идёт о листах поддержки выдвижения с подписями депутатов и глав муниципальных образований региона.