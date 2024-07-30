Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток

«В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке китайские моряки вместе с военнослужащими ВМС Вьетнама и ВМФ России приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Запланированные спортивные мероприятия в ходе визита из-за погодных условий не состоялись, но на экскурсии по городу и посещение Музея ТОФ дождь не повлиял», — отметили в ТОФ.