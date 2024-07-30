Корабли ВМС Китая завершили деловой заход во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл — РИА Новости. Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили деловой заход во Владивосток и вышли в море, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Два корабля ВМС НОАК в составе десантного корабля «Лунхушань» и учебного корабля «Чжен Хе» прибыли во Владивосток 26 июля. Моряки приняли участие в торжественном построении в честь Дня ВМФ России 28 июля.
«Десантный корабль “Лунхушань” и учебный корабль “Чжен Хе” Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили участие в мероприятиях по плану делового захода во Владивостоке и вышли из главной базы Тихоокеанского флота в море», — сообщили в пресс-службе.
Первым из базы вышел учебный корабль «Чжен Хе», следом за ним от причала городского порта отошел десантный корабль «Лунхушань», который из-за своих размеров не смог отшвартоваться рядом с кораблем своего отряда на 33-м причале.
«В ходе стоянки кораблей ВМС НОАК во Владивостоке китайские моряки вместе с военнослужащими ВМС Вьетнама и ВМФ России приняли участие в праздновании Дня Военно-морского флота. Запланированные спортивные мероприятия в ходе визита из-за погодных условий не состоялись, но на экскурсии по городу и посещение Музея ТОФ дождь не повлиял», — отметили в ТОФ.