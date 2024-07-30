«Это переворот»: в США забили тревогу из-за решения Байдена

«Последнее, что нам сейчас нужно в этой стране, это переворот в Верховном суде, который угрожал бы нашему демократическому строю», — говорится в статье.
Авторы выразили опасение, что предложенная судебная реформа — не что иное, как попытка подорвать легитимность Верховного суда. Байдена и его сопартийцев не устраивают судьи, верные конституции и традиционной интерпретации ее положений.
«Если этот переворот удастся, верховенству закона придет конец, поскольку судебная система станет не более чем политическим инструментом того, кто находится у власти», — отметили юристы.
Президент США Джо Байден ранее предложил реформировать Верховный суд США и лишить президентов неприкосновенности. Он выступил за ротацию в высшей инстанции, выдвинув идею о том, чтобы президенты раз в два года заменяли одного из девяти судей, а их срок ограничивался 18 годами (на данный момент они назначаются пожизненно); предложил единый этический кодекс для Верховного суда; поправку к конституции о том, что у бывших президентов нет иммунитета от уголовного преследования «за преступления, совершенные во время пребывания на должности».