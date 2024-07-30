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«Это переворот»: в США забили тревогу из-за решения Байдена

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Предложенная президентом США Джо Байденом реформа Верховного суда превратит его в еще один партийный орган и разрушит принцип независимости судебной власти, заявили бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрист Келли Шеклфорд в статье для Fox News.

Источник: AP 2023

«Последнее, что нам сейчас нужно в этой стране, это переворот в Верховном суде, который угрожал бы нашему демократическому строю», — говорится в статье.

Авторы выразили опасение, что предложенная судебная реформа — не что иное, как попытка подорвать легитимность Верховного суда. Байдена и его сопартийцев не устраивают судьи, верные конституции и традиционной интерпретации ее положений.

«Если этот переворот удастся, верховенству закона придет конец, поскольку судебная система станет не более чем политическим инструментом того, кто находится у власти», — отметили юристы.

Президент США Джо Байден ранее предложил реформировать Верховный суд США и лишить президентов неприкосновенности. Он выступил за ротацию в высшей инстанции, выдвинув идею о том, чтобы президенты раз в два года заменяли одного из девяти судей, а их срок ограничивался 18 годами (на данный момент они назначаются пожизненно); предложил единый этический кодекс для Верховного суда; поправку к конституции о том, что у бывших президентов нет иммунитета от уголовного преследования «за преступления, совершенные во время пребывания на должности».

Байден Джо