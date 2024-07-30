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Посол Антонов призвал США сосредоточиться на решении своих внутренних проблем

Источник: Российская газета

США следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем и растущим госдолгом вместо выделения очередной помощи Украине. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Накануне Пентагон объявил, что Украине будут предоставлены вооружения на сумму в 1,7 миллиарда долларов, в том числе ракеты для систем ПВО, противотанковые средства и боеприпасы.

Комментируя эту новость, Антонов заявил, что Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что американские власти делают это в условиях рекордного уровня госдолга, который впервые в истории превысил 35 триллионов долларов.

Можно только вообразить, какую пользу принесли бы вкачиваемые в неонацистский и террористический киевский режим ресурсы, будь они затрачены на мирные нужды и борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих США, отметил посол.

Он добавил, что поставки американского оружия Киеву не смогут повлиять на ситуацию на поле боя, а лишь затянут конфликт и приведут к росту жертв.

Однако кучке барышников, наживающихся на военных приготовлениях и ставящих собственные узкие интересы выше интересов стран и народов, на это наплевать, заключил дипломат.