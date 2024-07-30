Посол Антонов призвал США сосредоточиться на решении своих внутренних проблем

США следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем и растущим госдолгом вместо выделения очередной помощи Украине. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Накануне Пентагон объявил, что Украине будут предоставлены вооружения на сумму в 1,7 миллиарда долларов, в том числе ракеты для систем ПВО, противотанковые средства и боеприпасы.
Комментируя эту новость, Антонов заявил, что Вашингтон продолжает сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта. Дипломат подчеркнул, что американские власти делают это в условиях рекордного уровня госдолга, который впервые в истории превысил 35 триллионов долларов.
Можно только вообразить, какую пользу принесли бы вкачиваемые в неонацистский и террористический киевский режим ресурсы, будь они затрачены на мирные нужды и борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих США, отметил посол.
Он добавил, что поставки американского оружия Киеву не смогут повлиять на ситуацию на поле боя, а лишь затянут конфликт и приведут к росту жертв.
Однако кучке барышников, наживающихся на военных приготовлениях и ставящих собственные узкие интересы выше интересов стран и народов, на это наплевать, заключил дипломат.