ВМФ России начал учения по применению сил нескольких флотов

В министерстве уточняют, что к участию в мероприятиях боевой подготовки привлекаются около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений.