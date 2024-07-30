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ВМФ России начал учения по применению сил нескольких флотов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот России начал плановые учения по применению сил Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточняют, что к участию в мероприятиях боевой подготовки привлекаются около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений.

В течение нескольких дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе — зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного противника, а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации.

Главная цель учений — проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ к выполнению задач, пояснили в МО РФ.