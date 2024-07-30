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Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова рассказала РИА Новости об ответе на ее письма в канцеляриях президентов Сирии Башара Асада и Франции Эммануэля Макрона.

Источник: © РИА Новости

Савенкова написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу — в нем она просит его помочь остановить поставки западных вооружений Киеву.

«Мне отвечал Башар Асад. Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил. По поводу Макрона: мне всего один раз отвечал помощник и ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: “Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем”», — отметила Савенкова.

Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт «Миротворец» включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.