Луганская школьница рассказала об ответе Асада и Макрона на ее письма

«Мне отвечал Башар Асад. Я встретилась с его помощником, и он даже пригласил посетить его страну. Мы очень хорошо пообщались, я рада, что он мне ответил. По поводу Макрона: мне всего один раз отвечал помощник и ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: “Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем”», — отметила Савенкова.