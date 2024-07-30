Губернатор Купер отказался номинироваться в качестве партнера Харрис

«Для Северной Каролины и для меня это не время, чтобы потенциально быть на федеральных бюллетенях. У нее есть выдающийся список людей, из которых она может выбрать, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы она победила», — написал он.
Губернатор штата, считающегося колеблющимся, переживает по поводу того, что республиканцы могут подать в суд с целью узурпировать его исполнительную власть, пока он будет отсутствовать в штате в связи с предвыборной кампанией, сообщила газета News York Times со ссылкой на источники.
Вместе с тем шорт-лист, по словам источников, был сокращен до пяти имен, все — белые мужчины: сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Миннесоты Тим Уолц, министр транспорта Пит Буттиджич и губернатор Кентукки Энди Бешир.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.