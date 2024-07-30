В Хабаровском крае IT-специалисты могут оформить отсрочку до 6 августа

— До 11 августа**: компании обязаны проверить и подтвердить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. Списки можно отправлять по мере их формирования.

— До 31 августа**: Минцифры передаст данные в Минобороны.

— С 1 октября по 31 декабря**: призывная комиссия будет рассматривать заявки на отсрочку.