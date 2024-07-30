В Хабаровском крае IT-специалисты могут оформить отсрочку до 6 августа

Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края сообщает, что сотрудники IT-компаний региона должны подать заявление на отсрочку от армии до 6 августа. Это можно сделать через портал Госуслуги, чтобы воспользоваться возможностью отсрочки от призыва в рамках осенней кампании 2024 года.
Работодатели смогут увидеть заявки своих сотрудников в личном кабинете и при подтверждении данных одобрить их. Если специалист сам не произведёт подачу, работодатель сможет внести его данные.
Процесс подачи заявок на отсрочку:
— До 11 августа**: компании обязаны проверить и подтвердить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. Списки можно отправлять по мере их формирования.
— До 31 августа**: Минцифры передаст данные в Минобороны.
— С 1 октября по 31 декабря**: призывная комиссия будет рассматривать заявки на отсрочку.
Критерии включения сотрудников в списки:
- Российское гражданство и мужской пол.
- Возраст от 18 до 30 лет.
- Работа по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня.
- Высшее образование по специальности из утверждённого перечня.
- Работа в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года перед призывом. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.
- Требования к стажу не применимы к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.