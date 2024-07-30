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В Хабаровском крае IT-специалисты могут оформить отсрочку до 6 августа

В Хабаровском крае IT-специалистов призывают поторопиться с заявкой на отсрочку от армии.

Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края сообщает, что сотрудники IT-компаний региона должны подать заявление на отсрочку от армии до 6 августа. Это можно сделать через портал Госуслуги, чтобы воспользоваться возможностью отсрочки от призыва в рамках осенней кампании 2024 года.

Работодатели смогут увидеть заявки своих сотрудников в личном кабинете и при подтверждении данных одобрить их. Если специалист сам не произведёт подачу, работодатель сможет внести его данные.

Процесс подачи заявок на отсрочку:

— До 11 августа**: компании обязаны проверить и подтвердить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры через Госуслуги. Списки можно отправлять по мере их формирования.
— До 31 августа**: Минцифры передаст данные в Минобороны.
— С 1 октября по 31 декабря**: призывная комиссия будет рассматривать заявки на отсрочку.

Критерии включения сотрудников в списки:

  • Российское гражданство и мужской пол.
  • Возраст от 18 до 30 лет.
  • Работа по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня.
  • Высшее образование по специальности из утверждённого перечня.
  • Работа в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года перед призывом. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года.
  • Требования к стажу не применимы к тем, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.