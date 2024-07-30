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Дмитрий Демешин рассказал об увольнении министра промышленности в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем интервью «КП» рассказал, почему уволил министра промышленности и транспорта.

Глава региона отметил, что причина не только в засилье товаров импортного производства на полках магазинов. Он не смог ответить на вопрос, какие товары производят местные предприятия. Издание цитирует слова Дмитрия Демешина:

«Министра промышленности и торговли уволил за то, что он мне даже не смог назвать, какие товары производятся в Хабаровском крае. За то, что у нас отдельные линии, в том числе пищевого производства, загружены на 40% и нет сбыта продукции. Притом, что импортные товары занимают на продуктовых полках лучшие места».