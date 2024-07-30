Дмитрий Демешин рассказал об увольнении министра промышленности в Хабаровском крае

«Министра промышленности и торговли уволил за то, что он мне даже не смог назвать, какие товары производятся в Хабаровском крае. За то, что у нас отдельные линии, в том числе пищевого производства, загружены на 40% и нет сбыта продукции. Притом, что импортные товары занимают на продуктовых полках лучшие места».