Губернатор Прикамья Махонин проверил благоустройство Черняевского леса

«Здесь появились новые площадки для семейного отдыха, оборудовано более 20 км беговых и велосипедных маршрутов. Теперь стало удобно заниматься спортом и гулять всей семьей. Пермяки уже оценили новое благоустройство — даже в дождливую погоду здесь много людей!» — написал Дмитрий Махонин.