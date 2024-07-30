Губернатор Прикамья Махонин проверил благоустройство Черняевского леса

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проверил благоустройство Черняевского леса в Перми.
Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. Речь идёт об основной части леса, которую привели в порядок по проекту «Зелёное кольцо». Дмитрий Махонин назвал Черняевский лес одним из самых живописных мест Перми.
«Здесь появились новые площадки для семейного отдыха, оборудовано более 20 км беговых и велосипедных маршрутов. Теперь стало удобно заниматься спортом и гулять всей семьей. Пермяки уже оценили новое благоустройство — даже в дождливую погоду здесь много людей!» — написал Дмитрий Махонин.
По словам губернатора, дальнейший шаг — проработка навигации и улучшение системы безопасности.
«Главе города поручил держать вопрос на контроле», — уточнил Махонин.