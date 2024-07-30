Казахстан ужесточает законы по борьбе с торговлей людьми — ООН

— К сожалению, в настоящее время органы здравоохранения и образования, имеются в виду роддома и школы, дома ребенка и учреждения опеки и попечительства, патронажные медсестры, педиатры при поликлиниках, травмпункты и отделения скорой помощи, а также частные медицинские центры в Казахстане, зачастую не осведомлены о роли, которую они играют в предотвращении торговли детьми и борьбе с ней. Они ошибочно полагают, что данный вопрос входит в компетенцию сугубо правоохранительных органов. Хотя именно в этом вопросе должно быть взаимодействие всех заинтересованных служб, — отметила Гульназ Келекеева.