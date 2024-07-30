Казахстан ужесточает законы по борьбе с торговлей людьми — ООН

В репортаже ООН отмечается, что в начале июля в Казахстане был принят закон «О противодействии торговле людьми», предусматривающий уголовное преследование за такие преступления, как похищение человека, незаконное лишение его свободы, торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией и другие.
По данным министерства внутренних дел Казахстана, в прошлом году в республике было зарегистрировано 19 фактов торговли новорожденными, по которым более 15 человек были привлечены к ответственности. В текущем году же зарегистрировано шесть фактов торговли новорожденными. По данным ведомства, суммы варьируются от 100 тысяч тенге до 2 миллионов тенге за ребенка (от 200 долларов до 4,5 тысячи долларов).
Масштабы проблемы
Руководитель проекта «Действия Казахстана в борьбе торговле детьми» неправительственной организации Winrock International Гульназ Келекеева считает, что официальная статистика не отражает реального положения дел.
«К сожалению, в Казахстане исследование национального масштаба по социально уязвимым детям и уязвимости детей по отношению к торговле и эксплуатации фактически не проводилось. Нет и точных статистических данных, чтобы оценить истинные масштабы проблемы».
Единственное исследование об уязвимых казахстанских детях, которые стали жертвами торговли людьми в стране и за ее пределами, а также подверглись сексуальной эксплуатации, было проведено представительством ЮНИСЕФ в Казахстане еще в 2012 году.
— Но за последние 12 лет многое изменилось, в частности, торговля людьми и детьми в настоящее время все чаще осуществляется в киберпространстве. Необходимо провести новый анализ текущей ситуации в стране по защите детей от торговли и эксплуатации, — подчеркнула Келекеева.
На сегодня имеется лишь точечная информация о фактах торговли детьми, которые попадают в СМИ из криминальной хроники, подчеркнула собеседница. Осенью прошлого года резонансным стало дело о продаже отказного младенца врачами-акушерами одного из казахстанских роддомов. Медиков признали виновными в продаже новорожденного за 1,5 миллиона тенге (3 тысячи долларов) и приговорили к 8 годам лишения свободы.
Еще один случай, получивший широкую огласку в СМИ: 23-летняя мать решила продать двух своих детей. Старшему было около года, второму не исполнилось и месяца. Сейчас дети находятся под защитой государства.
ИИН при рождении как средство защиты от торговли детьми
— К сожалению, в настоящее время органы здравоохранения и образования, имеются в виду роддома и школы, дома ребенка и учреждения опеки и попечительства, патронажные медсестры, педиатры при поликлиниках, травмпункты и отделения скорой помощи, а также частные медицинские центры в Казахстане, зачастую не осведомлены о роли, которую они играют в предотвращении торговли детьми и борьбе с ней. Они ошибочно полагают, что данный вопрос входит в компетенцию сугубо правоохранительных органов. Хотя именно в этом вопросе должно быть взаимодействие всех заинтересованных служб, — отметила Гульназ Келекеева.
Она напомнила, что торговля детьми — это не только усыновление детей, но и сексуальная эксплуатация, принудительный труд и продажа на органы.
Новый казахстанский закон об ужесточении наказания за торговлю людьми обязывает сотрудников медучреждений сообщать об оставленных новорожденных — в противном случае им грозит административная ответственность.
История казахстанца Эдди Жана, проданного иностранцам
Если на внутреннем рынке Казахстана, по данным МВД, стоимость новорожденных варьирует от 2 до 4 тысяч долларов, то для иностранцев на черном рынке цена достигает 50 тысяч долларов, заявил в интервью Службе новостей член казахстанского парламента Сергей Пономарев, принимавший участие в разработке нового закона.
Второй год в центре внимания казахстанской общественности остается история 21-летнего Эдди Жана (при рождении Жанибек), усыновленного в свое время одинокой бельгийской женщиной. В 2022 году он приехал в Казахстан в поисках родной матери.
— Мне ничего не нужно, я хочу просто увидеть лицо мамы, хотя бы раз ее обнять и успокоить свое сердце. Я все еще волнуюсь, особенно когда говорю про маму, — сказал парень, выступая по национальному телевидению в популярном ток-шоу.
Известная журналистка Кымбат Досжан настолько прониклась историей Эдди Жана, что стала его официальным представителем в Казахстане в поисках его биологической матери.
В интервью Службе новостей ООН Кымбат Досжан рассказала, что мать Эдди Жана (Жанибека) отпросилась из роддома с распиской в 2002 году, но так и не вернулась. И в те годы, по словам журналистки, когда экономика республики восстанавливалась после распада СССР, очень много казахстанских ребятишек были усыновлены иностранцами и вывезены заграницу.
— Найти биологическую мать Эдди Жана (Жанибека) до сих очень сложно. Архивные документы из детского дома либо пропали, либо не содержат точной информации. Возможно, это было сделано преднамеренно. Были две встречи с предполагаемыми мамами Эдди Жана, но результаты ДНК не подтвердили родство. Когда мы связались с его приемной матерью из Бельгии, то выяснилось, что она заплатила тогда сотрудникам детского дома 12 тысяч евро, — рассказала Кымбат Досжан.
— Получив информацию от бельгийской мамы Эдди Жана, что он был продан ей за 12 тысяч евро, мы столкнулись с тем, что нам некому даже предъявить иски. Те, кто продавал детей в те годы, уже давно покинули Казахстан, — рассказала Кымбат Досжан.
Искусственное оплодотворение и торговля новорожденными.
Сенсационные в свое время научные достижения, такие как возможность искусственного оплодотворения, сегодня вызывают немало трудностей при разработке закона, который направлен на предотвращение фактов торговли новорожденными.
— Сегодня мы столкнулись с фактами, когда женщин из Казахстана, особенно из южных регионов страны, используют в качестве инкубаторов для вынашивания чужих детей. Затем у ребенка берут ДНК для определения родства с мужчиной, который является гражданином другой страны. При определении родства биологический отец имеет полное право вывезти ребенка за границу. В этом вопросе мы открыты к изучению опыта стран, — заявил член парламента Сергей Пономарев.
Напомним, в начале июля в Казахстане был принят закон «О противодействии торговле людьми», предусматривающий уголовное преследование за такие преступления, как похищение человека, незаконное лишение его свободы, торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними, вовлечение в занятие проституцией и другие.