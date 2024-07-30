Дмитрий Демешин инициирует модернизацию автобусных остановок в Хабаровске

Дмитрий Демешин поручил разработку плана по модернизации автобусных остановок в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
«Общественный транспорт, качество подвижного состава, отношение водителей к пассажирам — одна из ключевых тем, которые поднимают наши жители. Существенная часть горожан пользуется общественным транспортом ежедневно. По рейтингу крупных городов Внешэкономбанка по качеству работы общественного транспорта среди 20 крупных городов Хабаровск на 14 месте. Отстает от Новокузнецка, Кемерово, Владивостока, Барнаула, к сожалению. Подводит город ценовая доступность, организация маршрутной сети, устойчивость развития. Люди жалуются. Публичная власть не в полной мере обеспечивает для жителей комфортные и безопасные поездки», — сообщил врио губернатора Дмитрий Демешин.
Ежедневно общественным транспортом города пользуется порядка 180 тысяч человек, ежегодно перевозя свыше 65 миллионов пассажиров. На встрече с правительством Хабаровского края мэр города Сергей Кравчук отчитался о прогрессе в развитии транспортной инфраструктуры и мерах по обеспечению её доступности.
Особое внимание было уделено мерам по уменьшению перегруженности на популярных маршрутах №№ 1, 8, 25 и 29. Кравчук пояснил, что увеличивается число подвижного состава на этих рейсах, а нехватка парка по маршруту № 1 будет решена поставкой десяти новых трамваев.
«Еще один вопрос — инфраструктура остановок. Давно назрела программа их реконструкции. Давайте разработаем программу, которая даст возможность нашему бизнесу развиваться и позволит в городских агломерациях — Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре — поменять 100−200 остановок. Мы вам поможем из краевого бюджета», — отметил Дмитрий Демешин.
Красивые и функциональные остановки с возможностью зарядки телефонов и информацией о приближающемся транспорте создадут дополнительный комфорт для пассажиров. Губернатор поручил мэру совместно с краевым минтрансом проработать проект реконструкции остановок.
Демешин также напомнил о новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который предусматривает обновление общественного транспорта.
Прошу все муниципальные образования подготовить предложения для своевременной подачи заявок в федеральный центр, — добавил врио губернатора.