Дмитрий Демешин инициирует модернизацию автобусных остановок в Хабаровске

«Общественный транспорт, качество подвижного состава, отношение водителей к пассажирам — одна из ключевых тем, которые поднимают наши жители. Существенная часть горожан пользуется общественным транспортом ежедневно. По рейтингу крупных городов Внешэкономбанка по качеству работы общественного транспорта среди 20 крупных городов Хабаровск на 14 месте. Отстает от Новокузнецка, Кемерово, Владивостока, Барнаула, к сожалению. Подводит город ценовая доступность, организация маршрутной сети, устойчивость развития. Люди жалуются. Публичная власть не в полной мере обеспечивает для жителей комфортные и безопасные поездки», — сообщил врио губернатора Дмитрий Демешин.