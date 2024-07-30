«Королевство Марокко издавна известно своими богатыми культурными традициями. Сегодня ваша страна демонстрирует значительные достижения в развитии экономики, повышении благополучия населения, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Убежден, что отношения между нашими государствами не имеют никаких препятствий для дальнейшего плодотворного расширения», — говорится в поздравлении.
Глава государства подтвердил готовность Беларуси к активной совместной работе по поиску перспективных проектов сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, продовольственной безопасности.
Лукашенко: Беларусь готова к совместному поиску перспективных проектов сотрудничества с Марокко
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником — Днем Трона. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Королевство Марокко издавна известно своими богатыми культурными традициями. Сегодня ваша страна демонстрирует значительные достижения в развитии экономики, повышении благополучия населения, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Убежден, что отношения между нашими государствами не имеют никаких препятствий для дальнейшего плодотворного расширения», — говорится в поздравлении.