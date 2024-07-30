Лукашенко: Беларусь готова к совместному поиску перспективных проектов сотрудничества с Марокко

«Королевство Марокко издавна известно своими богатыми культурными традициями. Сегодня ваша страна демонстрирует значительные достижения в развитии экономики, повышении благополучия населения, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Убежден, что отношения между нашими государствами не имеют никаких препятствий для дальнейшего плодотворного расширения», — говорится в поздравлении.



Глава государства подтвердил готовность Беларуси к активной совместной работе по поиску перспективных проектов сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, продовольственной безопасности.