В Татарстане создана Комиссия по противодействию нелегальной занятости

При этом комиссия сможет запрашивать персональные данные граждан, сведения, составляющую налоговую тайну, информацию о предприятиях, «у которых объемы предоставляемых услуг (человеко-часы, нормы обслуживания) по заключенным государственным (муниципальным) контрактам не соответствуют численности работников, указанной в отчетности», а также иные данные.